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Что значит ровняться( в танце например)
Обществознание
Что значит ровняться( в танце например)
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Автор: Гость
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Гость:
Быть таким же, как и другой , ну сравнится с ним..
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