Из сумы чисел 63 и 28 вычесть разность чисел 85 и 37
Математика
Из сумы чисел 63 и 28 вычесть разность чисел 85 и 37
Ответ(ы) на вопрос:
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(63+28)-(85-37)=91-48=43
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