Какое склонение в слове сирени?

Русский язык
Какое склонение в слове сирени?
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Гость:
3 склонение и что еще
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