Чтобы накормить 6 коров необходимо 24 кг сена. Сколько необходимо сена, чтобы накор??ить 14 коров?
Математика
Чтобы накормить 6 коров необходимо 24 кг сена. Сколько необходимо сена, чтобы накор??ить 14 коров?
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Гость:
24:6=4 4•14=56 Не забуть спасибо
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