Чтобы накормить 6 коров необходимо 24 кг сена. Сколько необходимо сена, чтобы накор??ить 14 коров?

Математика

Чтобы накормить 6 коров необходимо 24 кг сена. Сколько необходимо сена, чтобы накор??ить 14 коров?

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