Помогите пожалуйста, CaCO3+NaBr=( закончить уравнение)
Химия
Помогите пожалуйста, CaCO3+NaBr=( закончить уравнение)
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CaCO^3+2NaBr=CaBr+Na^2CO^3
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