Чтобы связать свитер,шапочку и шарф взяли 1 кг 200 г. шерсти.На шарф потребовалось на 100 кг шерсти больше чем на свитер.Сколько граммов шерсти израсходовали на каждую вещь?

Математика
Чтобы связать свитер,шапочку и шарф взяли 1 кг 200 г. шерсти.На шарф потребовалось на 100 кг шерсти больше чем на свитер.Сколько граммов шерсти израсходовали на каждую вещь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1200/2=600 2)600+100=700 3)600-100=500 Ответ: 700 г на шарф и 500г на свитер
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