Чтобы связать свитер,шапочку и шарф взяли 1 кг 200 г. шерсти.На шарф потребовалось на 100 кг шерсти больше чем на свитер.Сколько граммов шерсти израсходовали на каждую вещь?

Математика

Чтобы связать свитер,шапочку и шарф взяли 1 кг 200 г. шерсти.На шарф потребовалось на 100 кг шерсти больше чем на свитер.Сколько граммов шерсти израсходовали на каждую вещь?

Автор: Гость