Cочинение на тему: "Вещи в нашей жизни"

Гость: Гость:

У каждого человека есть особенные вещи, история которых интересна и дорога сердцу. Для меня это небольшая шкатулка, в которой я храню свои украшения – цепочку, колечко, сережки. Она сделана из тонкого, почти прозрачного фарфора, и расписана нежными полуоткрытыми розовыми бутонами. Мне очень нравится разглядывать эти крошечные букетики, гладить пальцами глянцевые края шкатулки и думать о том, как удивительна ее история. Эту шкатулку подарила моей прабабушке ее лучшая подруга еще в довоенное время. Это были годы танго, фокстротов и пышных ситцевых платьев. Затем грянула страшная, безжалостная война, и моя прабабушка вместе с семьей была вынуждена отправиться в эвакуацию. Фарфоровая шкатулка – единственная красивая вещица, которую удалось сохранить и вернуть домой после освобождения нашей страны от фашистов. Затем шкатулка стала достоянием бабушки, которая, влюбившись, хранила в ней засушенный бутон розы, подаренной женихом. Когда появилась на свет моя мама, эта прекрасная вещь перешла в ее владение. Помню, что в ней всегда лежало кольцо с александритом, папин подарок в день обручения. Сейчас я с гордостью могу назвать эту чудесную шкатулку своей. Я очень берегу эту вещицу, помня о ее трогательной и удивительной истории в нашей семье. Надеюсь когда-нибудь передать ее своей дочери на долгую память.