Нужно решить букву A ( 4 номера ).

Гость: Гость:

1) ложно, т.к 1 ур-е не имеет решений. 2) х+y=52 х+y=52 x+y=52 4y=36 y=9 ⇔ ⇔ (x+8)/(y+8)=3 (x+8)=3(y+8) x-3y= 16 x=3y+16 x=43 отцу 43, сыну 9лет. 3)о.д.з x>1 т.к. 100 ↑(lg(x-1))=(10↑2)↑(lg(x-1))=(x-1)↑2, то ур-е запишем в виде (x/(x-1)+x-2) ( (x-1)↑2 -2)=0 произведение равно нулю ⇔1) (x/(x-1)+x-2)=0 или 2) ((x-1)↑2 -2)=0 1) (x/(x-1)+x-2)=0 x+(x-2)(x-1)=0 x↑2-2x+2=0 D=4-4·2∠0, НЕТ РЕШЕНИЙ. 2) ((x-1)↑2 -2)=0 (x-1)↑2=2 ⇔ 2.1) x=1+√2∈ o.дз 2.2) x=1-√2 ∉одз ответ x= 1+√2 4) преобразуем первое уравнение в системе, используя св-ва логарифмов 4log ₄(x-y)+log₂(x+y)=6 4log₂(x-y)/log₂4+log₂(x+y)=log₂2⁶ 2log₂(x-y)+log₂(x+y)=log₂2⁶ log₂[(x-y)²·(x+y)]=log₂2⁶ [(x-y)²·(x+y)]=2⁶ второе уравнение системы: √(x-y)=2 ⇔(x-y)=4 [(x-y)²·(x+y)]=2⁶ √(x-y)=2 ⇔(x-y)=4 подставим вместо x-y 2, получим 2²(x+y)=2⁶ тогда x+y=4 2x=8 x=4 y=0 x-y=4 x=4 y=0