Нужно решить букву A ( 4 номера ).

Алгебра
Нужно решить букву A ( 4 номера ).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ложно, т.к 1 ур-е не имеет решений. 2) х+y=52                            х+y=52                  x+y=52       4y=36     y=9                               ⇔                                  ⇔       (x+8)/(y+8)=3                 (x+8)=3(y+8)          x-3y= 16    x=3y+16   x=43 отцу 43, сыну 9лет. 3)о.д.з  x>1 т.к. 100 ↑(lg(x-1))=(10↑2)↑(lg(x-1))=(x-1)↑2, то ур-е запишем в виде (x/(x-1)+x-2) ( (x-1)↑2  -2)=0 произведение равно нулю ⇔1)  (x/(x-1)+x-2)=0  или  2) ((x-1)↑2  -2)=0 1) (x/(x-1)+x-2)=0   x+(x-2)(x-1)=0   x↑2-2x+2=0  D=4-4·2∠0, НЕТ РЕШЕНИЙ. 2) ((x-1)↑2  -2)=0   (x-1)↑2=2 ⇔ 2.1) x=1+√2∈ o.дз    2.2) x=1-√2 ∉одз ответ x= 1+√2 4)  преобразуем первое уравнение в системе, используя св-ва логарифмов 4log ₄(x-y)+log₂(x+y)=6   4log₂(x-y)/log₂4+log₂(x+y)=log₂2⁶ 2log₂(x-y)+log₂(x+y)=log₂2⁶   log₂[(x-y)²·(x+y)]=log₂2⁶     [(x-y)²·(x+y)]=2⁶     второе уравнение системы:  √(x-y)=2 ⇔(x-y)=4   [(x-y)²·(x+y)]=2⁶  √(x-y)=2 ⇔(x-y)=4 подставим вместо x-y  2, получим  2²(x+y)=2⁶   тогда x+y=4    2x=8   x=4  y=0   x-y=4 x=4 y=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1,69 1,198 37,444 37,5444 802,3022 до целых округли 0,3691. 0,8218 . 0,9702 81,3501 до десятых округли пожалус??о
Ответить
Русский язык
Какой падеж у местоимений:вот,того,нам,это,всех,своих,где,все,это,того.ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Ответить
Химия
1. Запишите уравнения химических реакций по описанию: а) при взаимодействии окси??а железа (III) Fe2O3 с водородом образуется железо и вода; ...
Ответить
Литература
Есть место подвигу в обычной жизни
Ответить
Математика
762 задача помогите пожалуста
Ответить