Периметр прямоугольника 80 см, его Ширина 20см. Найти площадь прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника 80 см, его Ширина 20см. Найти площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 80:2-20=20 длина 2 20*20=400 площадь
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