Cумма двух углов равнобедренной трапеции равна 12 градусов. Найдите больший угол т??апеции.

Геометрия
Cумма двух углов равнобедренной трапеции равна 12 градусов. Найдите больший угол т??апеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cумма углов при основании 50 градусов, а сумма всех углов в четырехугольнике 360 градусов, следовательно 360 - 50 = 310 - смма больших углов 310 : 2 = 155 градусов - один из больших углов Вот и все:)
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