Пожалуйста помогите разобрать морфологически слово на севере
Русский язык
Пожалуйста помогите разобрать морфологически слово на севере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: СЕРВЕРЕЧасть речи: СуществительноеГрамматика: мужской род, единственное число, предложный падеж, неодушевленноеФормы: сервер, сервера, серверу, сервером, сервере, серверы, серверов, серверам, серверами, серверах
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