CuO, оксиды назовите их: feCl3

Химия
CuO, оксиды назовите их: feCl3
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Ответ(ы):
Гость:
Оли CaCO3-карбонат кальция, Fe2(SO4)3-сульфат железа (III), FeCl3-хлорид железа (III) оксиды основные CuO-оксид меди, оксиды кислотные P2O5-оксид фосфора оксиды амфотерные ZnO-оксид цинка основания KOH-гидроксид калия, Cu(OH)2-гидроксид меди кислоты HMnO4-марганцовая кислота, HCl-соляная (хлороводородная кислота)
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