Запиши следующее решение задачи с помощью уравнения,обозначив искомое через х. За осенние каникулы число учащихся данной школы,посетивших краеведческ. музей, увеличилось в 8 раз и составило 72 человека. Сколько учащихся этой шк...

Математика

Запиши следующее решение задачи с помощью уравнения,обозначив искомое через х. За осенние каникулы число учащихся данной школы,посетивших краеведческ. музей, увеличилось в 8 раз и составило 72 человека. Сколько учащихся этой школы посетили краеведческ. музей до осенних каникул?

Автор: Гость