Запиши следующее решение задачи с помощью уравнения,обозначив искомое через х. За осенние каникулы число учащихся данной школы,посетивших краеведческ. музей, увеличилось в 8 раз и составило 72 человека. Сколько учащихся этой шк...
Математика
Запиши следующее решение задачи с помощью уравнения,обозначив искомое через х. За осенние каникулы число учащихся данной школы,посетивших краеведческ. музей, увеличилось в 8 раз и составило 72 человека. Сколько учащихся этой школы посетили краеведческ. музей до осенних каникул?
Ответ(ы):
Гость:
Х*8=72, Х=72/8=9 человек посещали музей до осени
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