Решите срочно задачу!!! Между городом Зареченском и поселком Ивантеевка 800 км. Из ??тих населенных пунктов навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое рас...
Математика
Решите срочно задачу!!! Между городом Зареченском и поселком Ивантеевка 800 км. Из ??тих населенных пунктов навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое расстояние проехала ДО ВСТРЕЧИ легковая машина, если скорость движения грузовика была 70 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
70*3=210 км проехал грузовик 800-350=450 км проехали оба автомобиля 450-210=240 км проехала легковая машина
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