Решите срочно задачу!!! Между городом Зареченском и поселком Ивантеевка 800 км. Из ??тих населенных пунктов навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое рас...

Математика

Решите срочно задачу!!! Между городом Зареченском и поселком Ивантеевка 800 км. Из ??тих населенных пунктов навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое расстояние проехала ДО ВСТРЕЧИ легковая машина, если скорость движения грузовика была 70 км/ч?

Автор: Гость