Дайте характеристику экономико-географического положения центральной россии по плану приведённому в рубрике шаг за шагом

Гость: Гость:

ЭГП района очень выгодно так как: -Является центром европейской части страны. -Имеет столичное положение. -Расположен на пересечении важнейших транспортных магистралей. -Является историческим и экономическим ядром России. Центральный экономический район имеет довольно выгодное экономико- географическое положение, хотя и не обладает значительными запасами топлива и сырья. Он расположен на пересечении водных и сухопутных дорог, которые всегда способствовали сближению обширных русских земель, развитию торговли и других видов экономических связей. В районе исторически складывались культурно-нравственные, хозяйственные.