Дайте характеристику экономико-географического положения центральной россии по плану приведённому в рубрике шаг за шагом
География
Дайте характеристику экономико-географического положения центральной россии по плану приведённому в рубрике шаг за шагом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭГП района очень выгодно так как: -Является центром европейской части страны. -Имеет столичное положение. -Расположен на пересечении важнейших транспортных магистралей. -Является историческим и экономическим ядром России. Центральный экономический район имеет довольно выгодное экономико- географическое положение, хотя и не обладает значительными запасами топлива и сырья. Он расположен на пересечении водных и сухопутных дорог, которые всегда способствовали сближению обширных русских земель, развитию торговли и других видов экономических связей. В районе исторически складывались культурно-нравственные, хозяйственные.
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