Проспрягать глаголы следить,дрожать в ед.ч. и мн.ч.в 1-ом ,2-ом,3-ем лице.
Русский язык
Проспрягать глаголы следить,дрожать в ед.ч. и мн.ч.в 1-ом ,2-ом,3-ем лице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч : Я слежу , дрожу Ты следишь, дрожишь Он следит , дрожит Мн.ч: Мы следим, дрожим Вы следите, дрожите Они следят , дрожат
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