Дайте названия 12 ,19 главам. в романе Дубровского
Литература
Дайте названия 12 ,19 главам. в романе Дубровского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 глава- "Дубровский снимает маску" 11 глава- "Не бойся, Маша, я Дубровский" 12 глава- "Объяснения Дубровского с Машей" 13 глава-" Ухаживание князя Верейского" 14 глава- "Сватовство Верейского с Машей" 15 глава- "Дубровский предлагает Маше покровительство" 16 глава-"Маша под арестом" 17 глава-"История с кольцом" 18 глава-"Свадьба Маши и Верейского" 19 глава-"Исчезновение Дубровского"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переводите на казахский!! помогите пожалуйста. " Три выполнений домашних заданиях часто использую. Я знаю много сайтов, где можно найти нужные, пол...
Английский язык
Помогите пожалуйста! 1)Come on, Ann Let 's go up in the .................... 2)I really like travelling on the .......................... 3)Yea...