Дайте названия 12 ,19 главам. в романе Дубровского

Гость: Гость:

10 глава- "Дубровский снимает маску" 11 глава- "Не бойся, Маша, я Дубровский" 12 глава- "Объяснения Дубровского с Машей" 13 глава-" Ухаживание князя Верейского" 14 глава- "Сватовство Верейского с Машей" 15 глава- "Дубровский предлагает Маше покровительство" 16 глава-"Маша под арестом" 17 глава-"История с кольцом" 18 глава-"Свадьба Маши и Верейского" 19 глава-"Исчезновение Дубровского"