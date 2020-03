Помогите пожалуйста! 1)Come on, Ann Let 's go up in the .................... 2)I really like travelling on the .......................... 3)Yeah! I'm going on ................... to Hawaii! 4)I need to buy some new ..............

Помогите пожалуйста! 1)Come on, Ann Let 's go up in the .................... 2)I really like travelling on the .......................... 3)Yeah! I'm going on ................... to Hawaii! 4)I need to buy some new ........................ 5)Hey! Don't ride your bike on the ...................!

