Какой характер носила политика египетских фараонов в отношении завоеванных стра??

История
Какой характер носила политика египетских фараонов в отношении завоеванных стра??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда фараоны завоевали многие страны они принуждали жителей платить дань(то есть большие налоги) А также сильных жителей  забирали в рабство
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