Дайте названия картинам и чему они посвящены! Срочно!
История
Дайте названия картинам и чему они посвящены! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 незн 2.Сражение при Тарутино 6(18) октября 1812года. 3.незн
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