Дайте определение чести и бесчести

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Дайте определение чести и бесчести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честь - это «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть», и как «условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое». \В.И. Даль Бесчестье- поругание чести, оскорбление, позор, отсутствие чести и достоинства.
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