Что такое проанализируй отрывки
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Что такое проанализируй отрывки
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Гость:
Это значит надо прочитать отрывки и понять о чем они говорят(какие мысли несут)
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