Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите предложение, в котором есть вводн??е слово. 1) Лес казалось дремал. 2) Его предложение вполне вероятно осуществить. 3) Мы верно решили задачу. 4) Сейчас учитель может быть только н...

Русский язык

Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите предложение, в котором есть вводн??е слово. 1) Лес казалось дремал. 2) Его предложение вполне вероятно осуществить. 3) Мы верно решили задачу. 4) Сейчас учитель может быть только на уроке.

Автор: Гость