Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите предложение, в котором есть вводн??е слово. 1) Лес казалось дремал. 2) Его предложение вполне вероятно осуществить. 3) Мы верно решили задачу. 4) Сейчас учитель может быть только н...
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Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите предложение, в котором есть вводн??е слово. 1) Лес казалось дремал. 2) Его предложение вполне вероятно осуществить. 3) Мы верно решили задачу. 4) Сейчас учитель может быть только на уроке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь знаки препинания нужны только в первом предложении: Лес, казалось, дремал. Казалось-вводное слово
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