Дайте определение следующих понятий. Систематика, Эволюция, Царство, Вид ПОМОГИТЕ!

Биология
Дайте определение следующих понятий. Систематика, Эволюция, Царство, Вид ПОМОГИТЕ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Систематика в биологии это наука классифицирующая организмы на основе их сходства и родства. эволюция - естественный процесс развития, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптации, видообразованием и вымиранием видов. царство - ступень классификации биологических видов (Животные, растения,грибы, бактерии, вирусы) вид - структурная единица биологической систематики  живых организмов
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