Дайте решение полностью. Розовым цветом на круговой диаграмме, разделенной на 5 равных частей, показана часть учеников третьих классов, которые занимаются музыкой. Узнай сколько ребят занимаются спортом и сколько рисованием, ...
Математика
Дайте решение полностью. Розовым цветом на круговой диаграмме, разделенной на 5 равных частей, показана часть учеников третьих классов, которые занимаются музыкой. Узнай сколько ребят занимаются спортом и сколько рисованием, если всего в третьих классах учится 75 ребят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, диаграмма разделена на 5 равных частей, а всего учеников 75 человек, значит одна часть - это 15 человек. Значит, и спортом и рисованием занимается по 15 ребят.
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