Крушение, гибель корабля в море... Одним словом
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Крушение, гибель корабля в море... Одним словом
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Думаю: кораблекрушение
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