Даю 100 балов за полное решение с дано и рисунком. Сторона AB ромба ABCD равна а, один из углов равен 60 градусов. Через сторону АВ проведена плоскость а(альфа) на расстоянии а/2 от точки D. а) Найдите расстояние от точки С д...
Геометрия
Даю 100 балов за полное решение с дано и рисунком. Сторона AB ромба ABCD равна а, один из углов равен 60 градусов. Через сторону АВ проведена плоскость а(альфа) на расстоянии а/2 от точки D. а) Найдите расстояние от точки С до плоскости а(альфа). б)Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М принадлежит а(альфа). в)Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью а(альфа)
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