Даю 18 баллов, ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ )))) 2 УЖЕ НЕ НАДО, 3,4 и задания надо. ОЧЕНЬ НУЖНО, СРОЧНЯК ПРЯМ)))))
Русский язык
Даю 18 баллов, ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ )))) 2 УЖЕ НЕ НАДО, 3,4 и задания надо. ОЧЕНЬ НУЖНО, СРОЧНЯК ПРЯМ)))))
Ответ(ы):
Гость:
Колеблющийся, строящийся, освещаемый, борющийся, зависимое, слышимый. Сморщенный - сморщен, причесанные - причесаны, накрашенные - накрашены, обиженный - обижен, усыпанный - усыпан, заспанное - заспано, потерянный - потерян, затуманенный - затуманен
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