Даю 18 баллов, ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ )))) 2 УЖЕ НЕ НАДО, 3,4 и задания надо. ОЧЕНЬ НУЖНО, СРОЧНЯК ПРЯМ)))))

Русский язык

Даю 18 баллов, ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ )))) 2 УЖЕ НЕ НАДО, 3,4 и задания надо. ОЧЕНЬ НУЖНО, СРОЧНЯК ПРЯМ)))))

Автор: Гость