Даю 20 баллов!!! Помогите пожалуйста,очень нужно!!! Выполнить задание С3 Заранее большое спасибо!!!

Алгебра
Даю 20 баллов!!! Помогите пожалуйста,очень нужно!!! Выполнить задание С3 Заранее большое спасибо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90 см. Определите путь тела за седьмую секунду.
Ответить
Українська мова
Що таке вид по украинский мови
Ответить
Геометрия
Построить вектор b-2a
Ответить
Математика
Решите задачу и обоснуйте выбор действий, раскрывая смысл действий над над натуральными числами -результатами измерения величин:"отрезок состоит из...
Ответить
Технология
Подготовить самостоятельную работу 5 вопросов технология 6 класс
Ответить