Що таке вид по украинский мови

Українська мова
Що таке вид по украинский мови
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид -   граматична категорія  дієслова, що вказує на те, як проходить у часі або як розподіляється в часі вказана дієсловом дія. Доконаний і  недоконаний вид (завершена та незавершена дія).
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