Що таке вид по украинский мови
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Що таке вид по украинский мови
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Гость:
Вид - граматична категорія дієслова, що вказує на те, як проходить у часі або як розподіляється в часі вказана дієсловом дія. Доконаний і недоконаний вид (завершена та незавершена дія).
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