Решите задачу и обоснуйте выбор действий, раскрывая смысл действий над над натуральными числами -результатами измерения величин:"отрезок состоит из трёх частей. Длина первой части отрезка 8см длина второй в 2 раза меньше чем в ...

Математика

Решите задачу и обоснуйте выбор действий, раскрывая смысл действий над над натуральными числами -результатами измерения величин:"отрезок состоит из трёх частей. Длина первой части отрезка 8см длина второй в 2 раза меньше чем в первой, а третьей -на 16см больше второй. Какова длина всего отрезка ?

Автор: Гость