Решите задачу и обоснуйте выбор действий, раскрывая смысл действий над над натуральными числами -результатами измерения величин:"отрезок состоит из трёх частей. Длина первой части отрезка 8см длина второй в 2 раза меньше чем в ...

Математика
Решите задачу и обоснуйте выбор действий, раскрывая смысл действий над над натуральными числами -результатами измерения величин:"отрезок состоит из трёх частей. Длина первой части отрезка 8см длина второй в 2 раза меньше чем в первой, а третьей -на 16см больше второй. Какова длина всего отрезка ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:2=4см - длина второй части отрезка4+16=20см - длина третьей части отрезка8 + 4 + 20 = 32см - длина всего отрезка
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