При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90 см. Определите путь тела за седьмую секунду.

Физика
При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90 см. Определите путь тела за седьмую секунду.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=at^2/2 Путь за t-ую секунду = путь за t секунд - путь за (t-1) секунд 90=a*5^2/2-a*4^2/2 a=90/4,5=20 м/с^2 S(7)=20*7^2/2-20*6^2/2=130м
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