Даю 30 баллов!!! напишите в кратце экономические и политичческие реформы Мэйдзи (19 век)
История
Даю 30 баллов!!! напишите в кратце экономические и политичческие реформы Мэйдзи (19 век)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Коллегиальность правления. 2.Участие в выработке решений представителей всех сословий. 3.Отказ от ксенофобии. 4.Соблюдение международный правовых норм. 5.Открытость государства миру с целью получения знаний,необходимых для укрепления управления.
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