Даю 30 баллов!!! напишите в кратце экономические и политичческие реформы Мэйдзи (19 век)

Гость: Гость:

1.Коллегиальность правления. 2.Участие в выработке решений представителей всех сословий. 3.Отказ от ксенофобии. 4.Соблюдение международный правовых норм. 5.Открытость государства миру с целью получения знаний,необходимых для укрепления управления.