NH4Cl-gt;?-gt;(NH4)2SO4-gt;?-gt;AgCl Помогите
Химия
NH4Cl-gt;?-gt;(NH4)2SO4-gt;?-gt;AgCl Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4Cl -> NH3 + HCl2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4(NH4)2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NH4ClNH4Cl + AgNO3 = AgCl + NH4NO3
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