Разбор Лексический разбор слова ЛОПОЧУТ
Русский язык
Разбор Лексический разбор слова ЛОПОЧУТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе поможет эта информация: http://my-dictionary.ru/word/14065/lopotat
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Без построений найдите координаты точек R и S пересичения с осями абсцисс и ордина?? соответственно графика функции а) y=4x-8
История
Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм...
Русский язык
Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , ак...
Английский язык