Без построений найдите координаты точек R и S пересичения с осями абсцисс и ордина?? соответственно графика функции а) y=4x-8

Математика
Без построений найдите координаты точек R и S пересичения с осями абсцисс и ордина?? соответственно графика функции а) y=4x-8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это линейная функциянадо найти координаты двух точек и провести прямую ..это и будет гпафик линейной функции а по вашему вопросу....всегда сначала принимают  Х за 0, тогда У = - 8это одна точка и её координаты  Х=0, У=-8а потом У принимают за 0 , тогда Х = 2и это координаты второй точки Х=2,  У=0

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