Без построений найдите координаты точек R и S пересичения с осями абсцисс и ордина?? соответственно графика функции а) y=4x-8
Математика
Без построений найдите координаты точек R и S пересичения с осями абсцисс и ордина?? соответственно графика функции а) y=4x-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это линейная функциянадо найти координаты двух точек и провести прямую ..это и будет гпафик линейной функции а по вашему вопросу....всегда сначала принимают Х за 0, тогда У = - 8это одна точка и её координаты Х=0, У=-8а потом У принимают за 0 , тогда Х = 2и это координаты второй точки Х=2, У=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Используя пары слов весело дружно;дождливый ненастный; солнце месяц;объединяться сражаться;гиппопотам горилла и союзы и,но,да,а,или составте и запе...
Математика
Помьгите сделать краткую запись в таблице к задаче :была 60 литров сока 20литров отдали детям на завтраке ,а остальной сок разлили в банки 3ех литр...
Другие предметы
Математика