Без построений найдите координаты точек R и S пересичения с осями абсцисс и ордина?? соответственно графика функции а) y=4x-8

Гость: Гость:

это линейная функциянадо найти координаты двух точек и провести прямую ..это и будет гпафик линейной функции а по вашему вопросу....всегда сначала принимают Х за 0, тогда У = - 8это одна точка и её координаты Х=0, У=-8а потом У принимают за 0 , тогда Х = 2и это координаты второй точки Х=2, У=0