Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм Г) либерализм

История
Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм Г) либерализм
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Антиглобализм..................
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