Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм Г) либерализм
История
Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм Г) либерализм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антиглобализм..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , ак...
Английский язык