Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм Г) либерализм

История

Какого из направлений общественно-политической мысли не существовало в первой половине 19 века? А) консерватизм Б) социализм В) антиглобализм Г) либерализм

Автор: Гость