Определить ускорения брусков и силы натяжения нити в ситуации на рисунке 3. Блок п??едставляет собой однородный цилиндр массы m= 8 кг и радиусом R=10см, массы грузов =1 кг, =10 кг. Нить невесома и нерастяжима.

Физика

Определить ускорения брусков и силы натяжения нити в ситуации на рисунке 3. Блок п??едставляет собой однородный цилиндр массы m= 8 кг и радиусом R=10см, массы грузов =1 кг, =10 кг. Нить невесома и нерастяжима.

Автор: Гость