Определить ускорения брусков и силы натяжения нити в ситуации на рисунке 3. Блок п??едставляет собой однородный цилиндр массы m= 8 кг и радиусом R=10см, массы грузов =1 кг, =10 кг. Нить невесома и нерастяжима.
Физика
Определить ускорения брусков и силы натяжения нити в ситуации на рисунке 3. Блок п??едставляет собой однородный цилиндр массы m= 8 кг и радиусом R=10см, массы грузов =1 кг, =10 кг. Нить невесома и нерастяжима.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нужно по прекции ох и оу по формулам ma=T T=ma+mg a=v-v(0)/t
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