Помогите решить : b^2-9/b^2+3b {Срочно}

Алгебра
Помогите решить : b^2-9/b^2+3b {Срочно}
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение b^2-9/b^2+3b = [(b - 3)*(b + 3)] / [b*(b + 3)] = (b - 3)/b
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