(Даю 30 балов) Сделайте 1-44, 1-45

Химия
(Даю 30 балов) Сделайте 1-44, 1-45
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Гость:
44 a)h3po4=1*3+31+16*4=98                                                                                       б)Na2SiO3=14*2+28+16*3=56+48=104                                                               в)BaSo4=137+32+16*4=137+96=233                                                                 г)KClO3=39+35.5+16*3=74.5+48=122.5
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