Даю 45 баллов! Но нужно качественное объяснение
Физика
Даю 45 баллов! Но нужно качественное объяснение
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Гость:
Что надо сделать? задание то не написано
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