Даю 45 баллов! Но нужно качественное объяснение

Физика
Даю 45 баллов! Но нужно качественное объяснение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что надо сделать? задание то не написано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какое саобщение можно написать про ермака темофеевича
Ответить
Физика
Найти массу 4,8*10^23 молекул водорода,находящегося при нормальных условиях.
Ответить
Английский язык
Перевод Monday for health, Tuesday for wealth, Wednesday the best day of all Thursday for losses, Friday for crosses, Saturday no luck ...
Ответить
Математика
На отрезке AB отмечена точка C и D при этом a b равняется 14 сантиметров а ц равняется 5 сантиметров BC равняется 6 сантиметров Чему равен длина ...
Ответить
Русский язык
Всем доброго утра! плиз помогите :) дам 19 б № 1. Непроизносимые и сомнительные согласные Аген ство, ассистен…ский, безмол…твовать, бескорыс.....
Ответить