ДАМ 20 БАЛЛОВ Укажите неравенство, которое не имеет решений. 1)x^2-8x-83gt;0 2)x^2-8x+83lt; 0 3)X^2-8x-83lt;0 4)x^2-8x+83gt;0
Алгебра
ДАМ 20 БАЛЛОВ Укажите неравенство, которое не имеет решений. 1)x^2-8x-83gt;0 2)x^2-8x+83lt; 0 3)X^2-8x-83lt;0 4)x^2-8x+83gt;0
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