Текст ,,Асық " помогите
Қазақ тiлi
Текст ,,Асық " помогите
Ответ(ы):
Гость:
"асык ойыны" Конге барлык ойыншы бiр-бiрден асык тiгедi .Бiр бала ойыншылардын кезектерiн аныктау ушiн баскаладын сакасын жинап алып иiредi.Ягни кiмнен кейiн кiмнiн асык ататынан аныктайды.Иiрген кезде алшы тускiн саканын иесi бiрiншi ,тайке ,бук тускендiкi ушiншi,шiк тускендiкi тортiншi атады
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