Дан ромб ABCD с точкой пересечения О ВК=КС Выразить, вектор АО, АК, КД, через вектор?? а=АВ, b=АD

Математика

Дан ромб ABCD с точкой пересечения О ВК=КС Выразить, вектор АО, АК, КД, через вектор?? а=АВ, b=АD

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