Дан ромб ABCD с точкой пересечения О ВК=КС Выразить, вектор АО, АК, КД, через вектор?? а=АВ, b=АD
Математика
Дан ромб ABCD с точкой пересечения О ВК=КС Выразить, вектор АО, АК, КД, через вектор?? а=АВ, b=АD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выразите векторы AO, AK,KD через векторы a=AB и b=AD сделаем построение AB=DC=aAD=BC=b AO=1/2*AC=1/2*(AB+BC)=1/2*(a+b)=(a+b)/2AK=AB+BK=a+b/2KD=KA+AD=-AK+AD=-(a+b/2)+b=-a-b/2+b=-a+b/2
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