Дан треугольник abc. можно ли построить треугольник bce равный данному
Геометрия
Дан треугольник abc. можно ли построить треугольник bce равный данному
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто построй такой же треугольник и назови его bce
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