Данны точки A,B,C.Сколько плоскостей можно провести через эти точкиесли: АВ=5 cм,ВС=7??м,АС=12 см.
Геометрия
Данны точки A,B,C.Сколько плоскостей можно провести через эти точкиесли: АВ=5 cм,ВС=7??м,АС=12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через точки А В и С можно провести только одну плоскасть
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