Если при увеличении цены на товар X, спрос на товар Y уменьшился, то товар Y по отнош??нию к товару X является: 1.товаром высшей категории 2.нормальным 3.независимым 4.взаимодополняемым 5.взаимозаменяемым 6.товаром низшей...

Экономика

Если при увеличении цены на товар X, спрос на товар Y уменьшился, то товар Y по отнош??нию к товару X является: 1.товаром высшей категории 2.нормальным 3.независимым 4.взаимодополняемым 5.взаимозаменяемым 6.товаром низшей категории

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