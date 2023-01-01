Найти два числа, если их сумма равна 2296, а при делении большего числа на 14 в частном получается половина меньшего числа, а в остатке 8.

Математика

Найти два числа, если их сумма равна 2296, а при делении большего числа на 14 в частном получается половина меньшего числа, а в остатке 8.

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