Дано: треугольник MKP=треугольнику M,K,P. Угол m = углу m, угол k=углу k MP и MP точки E и E1. ME= M1 и E1 Доказать: треугольник MEK =треугольнику M1 E1 K1

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1)Из равенства треугольников вытекает равенство соответствующих элементов. В частности,MK = M1K1. Рассмотрим треугольники MEK и M1E1K1. В них:1)MK = M1K1 - следует из условия, как соответствующие элементы треугольников MKP и M1K1P12)<M = <M1 - опять же, как соотвественные элементы этих же треугольников.3)ME = M1E1 - по условию.Делаем вывод, треугольники MEK и M1E1K1 равны по двум сторонам и углу между ними, что и требовалось доказать.