Составьте 6 предложений про молочные продуты на казазском языке.
Қазақ тiлi
Составьте 6 предложений про молочные продуты на казазском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сүттен жасалатын тағамдар өте көп. Оның барлығын пайдаланар болсаң, дәруменге бай боласың. сүттен жасалатын тағамдар: құрт, ірімшік, айран, сүзбе. Бұлардың жасалуы да оп-оңай, тек икемің келсе болды. Бұл тағамдардың дәмін татсаң, тағы жей бергің келеді. дәмін татуға кеңес беремін!
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